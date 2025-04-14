Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами - 14.04.2025 Украина.ру
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Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами
Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами - 14.04.2025 Украина.ру
Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами
От позиций российской армии у курского приграничья до окраин украинского города Сумы чуть больше 20 километров. Об этом свидетельствует карта о ходе военных действий, которую 14 апреля опубликовал Телеграм-канал "Военная хроника"
2025-04-14T14:19
2025-04-14T14:21
новости
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В публикации отмечается, что российская армия "аккуратно идет вперед", а северо-восток Сумской области уже "дышит" авиацией и FPV-дронами, в то время как ВС РФ бьют по тылам, складам и точкам снабжения противника."Подготовка, если судить по типу целей и маршрутам, идет не к штурму — к огневому запиранию", — заявили авторы канала.Также подчеркивается, что вся украинская система обороны в этом районе завязана на Сумах — выбив город, "полетит все: от снабжения до мотивации". Именно поэтому, уточняется в сообщении, российские войска не штурмуют Сумы, а "расшатывают их". Стоит напомнить, что накануне по центру Сум был нанесен ракетный удар. Как утверждает российское подполье, было накрыто место встречи военных, украинской разведки и офицеров НАТО. На Украине заявляли, что под удар попало место торжественного награждения солдат ВСУ из 117-й бригады территориальной обороны Украины. Подробности в публикации Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле.
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новости, сумы, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Сумы, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами

14:19 14.04.2025 (обновлено: 14:21 14.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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От позиций российской армии у курского приграничья до окраин украинского города Сумы чуть больше 20 километров. Об этом свидетельствует карта о ходе военных действий, которую 14 апреля опубликовал Телеграм-канал "Военная хроника"
В публикации отмечается, что российская армия "аккуратно идет вперед", а северо-восток Сумской области уже "дышит" авиацией и FPV-дронами, в то время как ВС РФ бьют по тылам, складам и точкам снабжения противника.
"Подготовка, если судить по типу целей и маршрутам, идет не к штурму — к огневому запиранию", — заявили авторы канала.
Также подчеркивается, что вся украинская система обороны в этом районе завязана на Сумах — выбив город, "полетит все: от снабжения до мотивации". Именно поэтому, уточняется в сообщении, российские войска не штурмуют Сумы, а "расшатывают их".
© Телеграм-канал "Военная хроника"
© Телеграм-канал "Военная хроника"
Стоит напомнить, что накануне по центру Сум был нанесен ракетный удар. Как утверждает российское подполье, было накрыто место встречи военных, украинской разведки и офицеров НАТО. На Украине заявляли, что под удар попало место торжественного награждения солдат ВСУ из 117-й бригады территориальной обороны Украины. Подробности в публикации Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле.
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