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Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами

Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами - 14.04.2025 Украина.ру

Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами

От позиций российской армии у курского приграничья до окраин украинского города Сумы чуть больше 20 километров. Об этом свидетельствует карта о ходе военных действий, которую 14 апреля опубликовал Телеграм-канал "Военная хроника"

2025-04-14T14:19

2025-04-14T14:19

2025-04-14T14:21

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В публикации отмечается, что российская армия "аккуратно идет вперед", а северо-восток Сумской области уже "дышит" авиацией и FPV-дронами, в то время как ВС РФ бьют по тылам, складам и точкам снабжения противника."Подготовка, если судить по типу целей и маршрутам, идет не к штурму — к огневому запиранию", — заявили авторы канала.Также подчеркивается, что вся украинская система обороны в этом районе завязана на Сумах — выбив город, "полетит все: от снабжения до мотивации". Именно поэтому, уточняется в сообщении, российские войска не штурмуют Сумы, а "расшатывают их". Стоит напомнить, что накануне по центру Сум был нанесен ракетный удар. Как утверждает российское подполье, было накрыто место встречи военных, украинской разведки и офицеров НАТО. На Украине заявляли, что под удар попало место торжественного награждения солдат ВСУ из 117-й бригады территориальной обороны Украины. Подробности в публикации Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле.

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новости, сумы, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф