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Россия готова к нормализации отношений с Грузией - Песков

Россия готова к нормализации отношений с Грузией - Песков - 14.04.2025 Украина.ру

Россия готова к нормализации отношений с Грузией - Песков

Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией. Об этом сообщил 14 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-04-14T14:23

2025-04-14T14:23

2025-04-14T14:23

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"Каких-то четких сроков нет, но то, что Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений, – это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и которые этого хотят", - сказал Песков.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.Подробнее о сложностях в отношениях двух стран - в материале Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией на сайте Украина.ру.

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новости, россия, грузия, москва, дмитрий песков