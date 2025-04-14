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Россия готова к нормализации отношений с Грузией - Песков
Россия готова к нормализации отношений с Грузией - Песков - 14.04.2025 Украина.ру
Россия готова к нормализации отношений с Грузией - Песков
Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией. Об этом сообщил 14 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-04-14T14:23
2025-04-14T14:23
2025-04-14T14:23
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грузия
москва
дмитрий песков
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"Каких-то четких сроков нет, но то, что Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений, – это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и которые этого хотят", - сказал Песков.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.Подробнее о сложностях в отношениях двух стран - в материале Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, россия, грузия, москва, дмитрий песков
Новости, Россия, Грузия, Москва, Дмитрий Песков
Россия готова к нормализации отношений с Грузией - Песков
Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией. Об этом сообщил 14 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Каких-то четких сроков нет, но то, что Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений, – это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и которые этого хотят", - сказал Песков.
Между Россией
и Грузией
нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью
. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва
26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии
и Южной Осетии
. В Тбилиси
не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.
Подробнее о сложностях в отношениях двух стран - в материале Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией на сайте Украина.ру.