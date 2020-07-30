Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко присоединился к партии «За будущее» и вместе с ее лидером Игорем Палицей собирается дать совместную пресс-конференцию. Об этом 30 июля информирует пресс-служба партии, передает ТСН

В анонсе отмечается, что впервые за историю независимости всеукраинская партия образуется по инициативе самостоятельных представителей местных общин. Не очень убедительная «Пропозиция». В Украине формируется «партия мэров» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«В партии считают, что Украине следует завершить реформу децентрализации, но передать полномочия органам местного самоуправления. Как пример, в политической силе говорят о пандемии коронавируса, которая "продемонстрировала, что вся ответственность перед украинцами и финансовая нагрузка легли на местное самоуправление"», — говорится в сообщении.

Во время пресс-конференции Палица и Бондаренко презентуют свое видение реформы децентрализации.

Еще три недели назад Бондаренко присутствовал на учредительном съезде партии мэра Днепра Бориса Филатова «Пропозиция», куда вошли еще несколько руководителей крупных украинских городов. Теперь же Бондаренко, который всю свою политическую карьеру провел в «Батькивщине», присоединился к партии Палицы, которого называют приближенным к олигарху Игорю Коломойскому.