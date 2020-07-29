Телеведущая и блогер Регина Тодоренко получила работу на одной из украинских радиостанций. Об этом 28 июля сообщает viva.ua

«Часть моей жизни». Комаровский заступился за Тодоренко и рассказал о домашнем насилии © http://www.komarovskiy.net/photo

«Я очень рада, что теперь я могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. Да и к тому же, мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке. Для меня работа на радио — это совершенно новый опыт! Я очень надеюсь, что мои знания и рекомендации пригодятся, когда границы снова будут открыты и мы снова сможем свободно перемещаться по миру», — сказала Тодоренко.

Не так давно Тодоренко попала в громкий скандал из-за некорректного высказывания о домашнем насилии. По ее мнению, женщины сами виноваты в том, что их бьют. Пользователи сети не одобрили эту позицию, началась травля. Тодоренко даже лишили звания «Женщина года» по версии журнала Glamour.