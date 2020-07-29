Наиболее существенными проблемами, с которыми столкнулись граждане в связи с переходом на дистанционное обучение, респонденты назвали снижение уровня успеваемости детей, недостаток внимания учителей к потребностям школьников во время учебы и технические проблемы.
Полностью поддерживают дистанционное образование 9,9% респондентов, скорее поддерживают — 22,4%, скорее не поддерживают — 25,1%, категорически не поддерживают — 24,6%. Затруднились ответить 18% опрошенных.
Категорически отрицательных оценок больше в южном (29%) и восточном (28%) регионах.
Исследование проведено методом личного интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет по месту жительства во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.