Наиболее существенными проблемами, с которыми столкнулись граждане в связи с переходом на дистанционное обучение, респонденты назвали снижение уровня успеваемости детей, недостаток внимания учителей к потребностям школьников во время учебы и технические проблемы.

Деградация на фоне пандемии. Что ждет школы Украины осенью
Деградация на фоне пандемии. Что ждет школы Украины осенью
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Полностью поддерживают дистанционное образование 9,9% респондентов, скорее поддерживают — 22,4%, скорее не поддерживают — 25,1%, категорически не поддерживают — 24,6%. Затруднились ответить 18% опрошенных.

Категорически отрицательных оценок больше в южном (29%) и восточном (28%) регионах.

Исследование проведено методом личного интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет по месту жительства во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.    