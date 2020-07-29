Около половины граждан Украины отрицательно относятся к внедрению дистанционного формата образования в связи с пандемией коронавируса. Об этом 29 июля свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова и фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива

Наиболее существенными проблемами, с которыми столкнулись граждане в связи с переходом на дистанционное обучение, респонденты назвали снижение уровня успеваемости детей, недостаток внимания учителей к потребностям школьников во время учебы и технические проблемы.

Деградация на фоне пандемии. Что ждет школы Украины осенью © dp.informator.ua

Категорически отрицательных оценок больше в южном (29%) и восточном (28%) регионах.

Исследование проведено методом личного интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет по месту жительства во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.