Верующие пришли в Киево-Печерскую лавру отпраздновать 1032-летие со Дня Крещения Киевской Руси. Об этом 28 июля сообщает «Апостроф»

По словам народного депутата Украины Вадима Новинского, который также совершал в этот день молитву в Киево-Печерской лавре, историческое и духовное значение Крещения Руси трудно переоценить.

«Несмотря на ограничения, церковь, и весь наш украинский народ сегодня торжественно празднует… Хочу пожелать, чтобы мы исправляли свою жизнь, старались сделать так, чтобы в нашем сердце всегда был мир, всегда была любовь и тогда у нас в стране прекратятся все войны, все распри, все недоразумения», — подчеркнул Новинский.

Вадим Новинский: Украинский закон о языке – это закон о дискриминации русского языка © Facebook, Вадим Новинский

Волонтеры тщательно следили за соблюдением социальной дистанции между верующими и на протяжении всей литургии контролировали, чтобы она не нарушалась.

По окончании литургии к прихожанам Украинской православной церкви обратился предстоятель митрополит Онуфрий.

После проповеди под аккомпанемент колокольного перезвона короткий крестный ход все же состоялся, по маршруту от Успенского собора до пещер Киево-Печерской лавры.