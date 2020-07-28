По словам народного депутата Украины Вадима Новинского, который также совершал в этот день молитву в Киево-Печерской лавре, историческое и духовное значение Крещения Руси трудно переоценить.
«Несмотря на ограничения, церковь, и весь наш украинский народ сегодня торжественно празднует… Хочу пожелать, чтобы мы исправляли свою жизнь, старались сделать так, чтобы в нашем сердце всегда был мир, всегда была любовь и тогда у нас в стране прекратятся все войны, все распри, все недоразумения», — подчеркнул Новинский.
Отмечается, что на литургию на площади перед Успенским собором собрались сотни верующих. Сестры милосердия бесплатно раздавали медицинские маски.
Волонтеры тщательно следили за соблюдением социальной дистанции между верующими и на протяжении всей литургии контролировали, чтобы она не нарушалась.
По окончании литургии к прихожанам Украинской православной церкви обратился предстоятель митрополит Онуфрий.
После проповеди под аккомпанемент колокольного перезвона короткий крестный ход все же состоялся, по маршруту от Успенского собора до пещер Киево-Печерской лавры.