Знак был установлен на месте, которое в августе 2019 года «освятил» глава ПЦУ Епифаний Думенко. Официальное открытие памятного знака запланировано на 2 августа — день города Дубно.
ПЦУ была учреждена на «объединительном соборе» в Киеве при участии киевских властей и Константинополя, чтобы еще раз подчеркнуть независимость страны от России. Ее главой избран «митрополит» Епифаний Думенко из раскольнического «Киевского патриархата», которому Константинопольский патриарх Варфоломей и вручил томос об автокефалии.