Памятник томосу «Православной церкви Украины» (ПЦУ) появился в городе Дубно Ровенской области. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил Союз православных журналистов

Томосу для Украины 1 год: итоги без перспектив - видео © Епифаний Думенко. Официальное открытие памятного знака запланировано на 2 августа — день города Дубно.

ПЦУ была учреждена на «объединительном соборе» в Киеве при участии киевских властей и Константинополя, чтобы еще раз подчеркнуть независимость страны от России. Ее главой избран «митрополит» Епифаний Думенко из раскольнического «Киевского патриархата», которому Константинопольский патриарх Варфоломей и вручил томос об автокефалии.