Кличко заявил, что готов дать цистерну краски киевлянам
Кличко заявил, что готов дать цистерну краски киевлянам
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«Я сегодня видите, как пришел… Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие», — написал он.    