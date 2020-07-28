Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой и сообщил, что надорвал ахиллово сухожилие, отгоняя вандалов от стен в центре города. Об этом 28 июля он сообщил на своей странице в Facebook

Украина.ру на Youtube Террор на Украине: ящик Пандоры открыт? – видео