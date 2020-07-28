Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой и сообщил, что надорвал ахиллово сухожилие, отгоняя вандалов от стен в центре города. Об этом 28 июля он сообщил на своей странице в Facebook
«Я сегодня видите, как пришел… Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие», — написал он.
Украина.ру на Youtube
Террор на Украине: ящик Пандоры открыт? – видео
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.