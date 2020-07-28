Невозможно представить ни одного крупного армянского эксперта, который на полном серьезе выступал бы за то, чтобы вывести российскую военную базу с территории республики. Об этом рассказал глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом © Sputnik /Asatur Yesayants

Наверное, полагает эксперт, это были какие-то не очень компетентные или ангажированные заявления каких-то людей, потому что те, кто занимаются этой проблемой, понимают, что ничего подобного на повестке дня не стоит.

«Более того, сотрудничество Армении с Россией в сфере безопасности увеличивается, а не уменьшается. Я не знаю, кого вы конкретно имеете в виду, но люди, которые не разбираются в этой тематике, могут заявлять всякое», — считает Искандарян.

Политолог добавил, что фирменный стиль армянской внешней политики состоит в том, чтобы пытаться совместить интересы разных игроков, а не противопоставлять их друг другу.