До обострений на армяно-азербайджанской границе некоторые армянские эксперты и общественные деятели выступали с заявлениями о том, что Армения якобы добивается вывода российской базы из Гюмри.
Наверное, полагает эксперт, это были какие-то не очень компетентные или ангажированные заявления каких-то людей, потому что те, кто занимаются этой проблемой, понимают, что ничего подобного на повестке дня не стоит.
«Более того, сотрудничество Армении с Россией в сфере безопасности увеличивается, а не уменьшается. Я не знаю, кого вы конкретно имеете в виду, но люди, которые не разбираются в этой тематике, могут заявлять всякое», — считает Искандарян.
Политолог добавил, что фирменный стиль армянской внешней политики состоит в том, чтобы пытаться совместить интересы разных игроков, а не противопоставлять их друг другу.