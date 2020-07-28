Возрождение проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» дает России принципиально новые возможности ядерного ответа на возможную атаку даже в случае уничтожения противником значительной части ударных возможностей. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

Это очень хорошая штука. Сатановский рассказал, что именно США больше всего пугает в России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Описывая «Баргузин», специалист напомнил о легендарной системе «Мертвая рука» — оружии возмездия, гарантирующем ядерный апокалипсис в случае военного уничтожения СССР.

«Совершенно не важно, какой урон вам нанесен. Совершенно не важно, что до вас долетело. И совершенно не важно, какие стационарные системы у вас противник уничтожил. С вероятностью 100% из неизвестных никому, кроме операторов, точек страны по нему будет нанесен удар по принципу "мертвой руки», — пояснил Сатановский.

Возрождение «Баргузина», который планировался еще во времена СССР, политолог называет правильным и рациональным на фоне развала глобальной системы стратегического баланса, безопасности и контроля над вооружением.