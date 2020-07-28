Эксперт пояснил, что в рамках этого проекта создается поезд со стратегическими баллистическими ракетами под видом обычного товарного состава, что позволяет маскировать часть ядерного потенциала, который трудно будет обнаружить вражеской разведке.
Описывая «Баргузин», специалист напомнил о легендарной системе «Мертвая рука» — оружии возмездия, гарантирующем ядерный апокалипсис в случае военного уничтожения СССР.
«Совершенно не важно, какой урон вам нанесен. Совершенно не важно, что до вас долетело. И совершенно не важно, какие стационарные системы у вас противник уничтожил. С вероятностью 100% из неизвестных никому, кроме операторов, точек страны по нему будет нанесен удар по принципу "мертвой руки», — пояснил Сатановский.
Возрождение «Баргузина», который планировался еще во времена СССР, политолог называет правильным и рациональным на фоне развала глобальной системы стратегического баланса, безопасности и контроля над вооружением.