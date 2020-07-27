За последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось, а суточный прирост пациентов с COVID-19 превысил 200 тыс. человек, отметил он и сообщил о решении ВОЗ созвать чрезвычайную комиссию из-за сложившейся ситуации.
Ранее Гебреисус заявлял, что вирус продолжит распространяться, если не будут соблюдаться базовые правила противодействия пандемии.
По его мнению, пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, а некоторые жизненные привычки она разрушила, вернуться к прежней жизни уже нельзя.
24 июля в мире был зафиксирован новый печальный рекорд по количеству выявленных случаев заболевания.
Тогда выявили 284 тыс. 196 новых случаев коронавируса, а общее количество официально выявленных за все время эпидемии зараженных составляет почти 15,3 млн человек.