В мире COVID-19 заразились уже почти 16 млн человек, а от вируса умерли свыше 640 тыс. лиц. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается на сайте ВОЗ 27 июля

За последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось, а суточный прирост пациентов с COVID-19 превысил 200 тыс. человек, отметил он и сообщил о решении ВОЗ созвать чрезвычайную комиссию из-за сложившейся ситуации.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 27 июля

По его мнению, пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, а некоторые жизненные привычки она разрушила, вернуться к прежней жизни уже нельзя.

24 июля в мире был зафиксирован новый печальный рекорд по количеству выявленных случаев заболевания.

Тогда выявили 284 тыс. 196 новых случаев коронавируса, а общее количество официально выявленных за все время эпидемии зараженных составляет почти 15,3 млн человек.