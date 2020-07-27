«Я считаю невозможным работать во враждебной атмосфере, без поддержки болельщиков, в которых клуб так нуждается в такие моменты. Я хотел вернуться к соперничеству, которое было у нас несколько лет назад (имеется в виду противостояние "Динамо" и донецкого "Шахтера", который тогда тренировал Луческу — ред.). Я хотел, чтобы болельщики на трибунах приходили в восторг. Украина этого заслуживает», — заявил специалист.
При этом Луческу отметил, что не может принять то, что фанаты работают против собственного клуба.