Лидер фанатов «Динамо» рассказал, что должен сделать Луческу, чтобы его приняли болельщики
Лидер фанатов «Динамо» рассказал, что должен сделать Луческу, чтобы его приняли болельщики
© РИА Новости, Андрей Волошин | Перейти в фотобанк
«Я считаю невозможным работать во враждебной атмосфере, без поддержки болельщиков, в которых клуб так нуждается в такие моменты. Я хотел вернуться к соперничеству, которое было у нас несколько лет назад (имеется в виду противостояние "Динамо" и донецкого "Шахтера", который тогда тренировал Луческу — ред.). Я хотел, чтобы болельщики на трибунах приходили в восторг. Украина этого заслуживает», — заявил специалист.

При этом Луческу отметил, что не может принять то, что фанаты работают против собственного клуба.    