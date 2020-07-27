Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подтвердил информацию об уходе из клуба, поясняя свое решение тем, что не может работать во враждебной атмосфере. Об этом 27 июля сообщил журналист Эмануэль Рошу в Twitter, приводя слова тренера

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