Среди ее шедевров кондитерского искусства — острова с водой, Годзилла в городе, карета, корабль, ящик с картошкой, «Оно» из произведений Стивена Кинга и многое другое.
Девушка тратит на изготовление каждого торта до трех дней.
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Не получилось мне провести весь отпуск без гаджетов, поэтому запощу очередной тортик:) А так же воспользуюсь возможностью и напомню, что до конца акции на подписку в группу осталось всего 20 дней. Все, кто покупал уже какие-либо уроки, у Вас есть еще время сэкономить и получить доступ к моим знаниям:) #видеоуроки #видеомк #тортыназаказ #тортыкиев #годзилла #годзиллаторт #dolnyk_artcake #videolessons #godzilla #cakegodzilla #cakekiev
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Надеюсь это мой последний заказ на тортик с водой на ближайшие пол года 😂 Декор весь из шоколада. Ну и да, да, я еще раз напоминаю, что есть платный видео урок как делать такие тортики:) ⚠️ ВНИМАНИЕ! ВИДЕО УРОК НА ТОРТ В ДРУГОМ ОФОРМЛЕНИИ! ⚠️#тортморе #watercake #тортостров #тортыназаказ #тортыкиев #dolnyk_artcake #tastygram #islandcake #cakeart #videolesson #cakekiev#видеоуроки
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Башкет Пеннивайза в конечном итоге украсил торт 🎈Блин, на фото не видно. Там еще страшненькая лапка выглядывает. Голова из шоколада, торт под воротником) #it #pennywise #dolnyk_artcake #оно #пеннивайз #тортыназаказ #торткиев #cakekiev #pennywisecake #безмастики #шоколад #chocolatemousse
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Ну, как-то вот так 👹 Всех с наступающими праздниками!🎄Желаю всем, чтобы 2020 год был ярче и круче, чем нынешний. Здоровья, успехов, улыбок 🥳 До встречи в новом году 🎉 Покрытие торта и зубья-шоколад 🍫#dolnyk_artcake #cakekiev #monstermouth #тортыназаказ #торткиев #монстр #monstercake#безмастики #шоколадныйдекор