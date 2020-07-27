Водка и торт. Лолита решила развлечься на карантине и запустила новый флешмоб
Водка и торт. Лолита решила развлечься на карантине и запустила новый флешмоб
© РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк
Среди ее шедевров кондитерского искусства — острова с водой, Годзилла в городе, карета, корабль, ящик с картошкой, «Оно» из произведений Стивена Кинга и многое другое.

Девушка тратит на изготовление каждого торта до трех дней.

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Не получилось мне провести весь отпуск без гаджетов, поэтому запощу очередной тортик:) А так же воспользуюсь возможностью и напомню, что до конца акции на подписку в группу осталось всего 20 дней. Все, кто покупал уже какие-либо уроки, у Вас есть еще время сэкономить и получить доступ к моим знаниям:) #видеоуроки #видеомк #тортыназаказ #тортыкиев #годзилла #годзиллаторт #dolnyk_artcake #videolessons #godzilla #cakegodzilla #cakekiev

Публикация от Дольник Кристина (@dolnyk.art.cake) 12 Июн 2020 в 12:21 PDT

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Надеюсь это мой последний заказ на тортик с водой на ближайшие пол года 😂 Декор весь из шоколада. Ну и да, да, я еще раз напоминаю, что есть платный видео урок как делать такие тортики:) ⚠️ ВНИМАНИЕ! ВИДЕО УРОК НА ТОРТ В ДРУГОМ ОФОРМЛЕНИИ! ⚠️#тортморе #watercake #тортостров #тортыназаказ #тортыкиев #dolnyk_artcake #tastygram #islandcake #cakeart #videolesson #cakekiev#видеоуроки

Публикация от Дольник Кристина (@dolnyk.art.cake) 26 Май 2020 в 5:25 PDT