России, подчеркнул эксперт, нужно было не просто удовлетворяться заработком на энергетике, а предложить украинским элитам некое пакетное соглашение, что ее волнует состояние гражданского общества, исторической памяти, что ее беспокоит рост национализма.
«Я думаю, что значительная часть украинских элит к этому бы с пониманием отнеслась, и совместно с помощью России можно было бы искать противодействие растущему национализму и всем этим общественным движениям. Нужно было просто избрать другую повестку коммуникации с украинской элитой», — считает Дзермант.
К тому же, добавил политолог, очень много средств, которые выделяла Россия, были попросту разворованы: на Украине появился целый класс политтехнологов, которые больше клали себе в карман, чем приносили пользу общему делу.
Эти средства по сути ушли в песок, хотя могли бы быть направлены на продвижение той же «мягкой силы» и дать нормальный результат, заключил собеседник издания.