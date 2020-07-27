Россия могла бы избежать Евромайдана и превращения Украины в русофобское государство, если бы по-другому выстраивала отношения с украинской элитой. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: России не надо думать, что страны бывшего СССР никуда не уйдут от нее © Facebook, Алексей Дзермант

«Я думаю, что значительная часть украинских элит к этому бы с пониманием отнеслась, и совместно с помощью России можно было бы искать противодействие растущему национализму и всем этим общественным движениям. Нужно было просто избрать другую повестку коммуникации с украинской элитой», — считает Дзермант.

К тому же, добавил политолог, очень много средств, которые выделяла Россия, были попросту разворованы: на Украине появился целый класс политтехнологов, которые больше клали себе в карман, чем приносили пользу общему делу.

Эти средства по сути ушли в песок, хотя могли бы быть направлены на продвижение той же «мягкой силы» и дать нормальный результат, заключил собеседник издания.