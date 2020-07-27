Человек, обозначенный южнокорейскими СМИ как перебежчик, вернувшийся в КНДР, не был болен коронавирусом. Об этом 27 июля сообщили в Центральном штабе по ликвидации чрезвычайных происшествий Республики Корея

КНДР впервые сообщила о случае подозрения на COVID-19 © РИА Новости, Мария Фролова | Перейти в фотобанк

«Сейчас соответствующие органы проверяют, кем был вернувшийся в КНДР человек. Но касаемо человека, о котором вчера СМИ сообщили, как о перебежчике, он не зарегистрирован в системе как больной коронавирусом. Он также не числится как контактировавший с кем-либо из больных коронавирусом…Также вчера в полицейском управлении проверили на вирус двух людей, которые считают, что могли контактировать с этим человеком. У них тоже не обнаружен коронавирус», — заявил начальник сводной команды по борьбе с коронавирусом Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий Юн Тхэ Хо.

В случае подтверждения у него вируса вернувшийся из Южной Кореи станет первым зараженным COVID-19 в КНДР.

Накануне власти Северной Кореи сообщили о первом случае подозрения на коронавирус в стране. Человек, у которого заподозрили инфекцию, незаконно прибыл в КНДР 19 июля со стороны Южной Кореи и находился в городе Кэсон. Его тесты на наличие коронавируса показали неопределенный результат.

Согласно официальной статистике Северной Кореи, в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом в конце марта сообщалось, что КНДР тайно попросила о помощи в борьбе с эпидемией.