«Аваков прекрасно понимает, что, если остановится, проиграет. Очевидно, что он хочет какой-то более высокой позиции. Он абсолютно прагматичен. Он понимает, что президентство ему не светит и что он не избираем. А вот побыть в качестве сильного премьера, при котором президент превращается в английскую королеву, почему бы нет», — считает эксперт.
Политолог также отметил, что захват заложников в Луцке и ряд других инцидентов могут свидетельствовать о том, что в обществе искусственно формируют запрос на сильную руку, и что кроме Авакова этот запрос могли бы удовлетворить и другие силы.
В любом случае, добавил Золотарев, эти инциденты, как и история с нападением праворадикалов на оппозиционного депутата Олега Волошина свидетельствует о том, что украинское общество взрывоопасно, и что от любой искры может сдетонировать взрыв.