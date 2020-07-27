Глава МВД Украины Арсен Аваков хотел бы занять более высокий пост. Он понимает, что вряд ли сможет стать президентом, но он вполне мог бы стать сильным премьер-министром при слабом президенте. Об этом рассказал директор украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: На Украине искусственно формируют запрос на сильную руку © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Политолог также отметил, что захват заложников в Луцке и ряд других инцидентов могут свидетельствовать о том, что в обществе искусственно формируют запрос на сильную руку, и что кроме Авакова этот запрос могли бы удовлетворить и другие силы.

В любом случае, добавил Золотарев, эти инциденты, как и история с нападением праворадикалов на оппозиционного депутата Олега Волошина свидетельствует о том, что украинское общество взрывоопасно, и что от любой искры может сдетонировать взрыв.