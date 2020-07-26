Президент России Владимир Путин по телефону в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским охарактеризовал постановление Верховной Рады о местных выборах в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Кремля

«Дела должны подтверждаться». Путин о позиции Зеленского в вопросе Донбасса © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

«Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российская сторона выразила серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра.

В пресс-службе Офиса украинского президента рассказали, что Путин и Зеленский затронули вопрос разминирования территорий в Донбассе и открытия новых контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения.

Также указывается, что в разговоре с российским коллегой Зеленский заявил о необходимости предпринять дальнейшие шаги по освобождению удерживаемых лиц и доступу к ним представителей Красного Креста.