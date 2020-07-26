Военно-морской парад и военно-спортивный праздник завершились в Севастополе, сейчас в городе проходят экскурсии на боевые корабли и проводится показ боевой техники, передает РИА Новости 26 июля

На благо ВМФ и Крыма. Путин дал старт строительству сразу шести современных боевых кораблей © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк заявил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В воскресенье, 26 июля, в первой парадной линии в Севастопольской бухте выстроились восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ России. Во второй линии почетное место в строю заняло старейшее на российском флоте действующее спасательное судно «Коммуна».

Военно-спортивный праздник начался с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. Затем были показаны элементы боевой подготовки, такие как поиск и уничтожение минных заграждений, уничтожение подводных лодок, морской артиллерийский бой, огневое подавление противодесантной обороны условного противника, бой за высадку десанта, освобождение судна, захваченного террористами, а также спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие.

После завершения парада и военно-спортивного праздника для жителей и гостей Севастополя были организованы экскурсии на корабли ЧФ и выставка вооружения и военной техники, в том числе противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили специального назначения «Тигр» и «Рысь» и другие образцы.

Праздник завершится в Севастополе концертом и фейерверком над акваторией бухты.