Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга в качестве превентивной меры после сообщений о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, передает 26 июля Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын объяснил, почему в Северную Корею не проник коронавирус © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

На заседании было решено перейти от «национальной чрезвычайной карантинной системы» к «максимальной чрезвычайной системе».

КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране. Человек с подозрением на COVID-19 незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Он находится в городе Кэсон. Результаты анализов вернувшегося в КНДР показали неопределенный результат. Он помещен в жесткий карантин.