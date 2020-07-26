Северокорейский лидер также ввел режим ЧС на соответствующей территории.
На заседании было решено перейти от «национальной чрезвычайной карантинной системы» к «максимальной чрезвычайной системе».
КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране. Человек с подозрением на COVID-19 незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Он находится в городе Кэсон. Результаты анализов вернувшегося в КНДР показали неопределенный результат. Он помещен в жесткий карантин.