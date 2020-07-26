Северная Корея впервые заявила о случае подозрения на COVID-19. Об этом 26 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи

Северная Корея не находит коронавирус — ВОЗ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

На данный момент пациент помещен в жесткий карантин, выявляется круг контактировавших с ним людей.

В связи с произошедшим политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи созвало чрезвычайное заседание. На нем присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Согласно официальной статистике Северной Кореи, в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом в конце марта сообщалось, что КНДР тайно попросила о помощи в борьбе с эпидемией. Отмечалось, что Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфекции.

Помимо Северной Кореи о случаях заражения коронавирусом не сообщали еще ряд стран. Это Туркмения, а также несколько африканских и островных государств — Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу и Вануату.