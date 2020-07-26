Призывы малочисленной группы украинских граждан о том, чтобы Россия силой поменяла весь майданный режим, не реализуемы именно потому, что на Украине нет всеобъемлющего и активного пророссийского движения. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: Захват автобуса в Луцке, итоги правления партии «Слуга народа», война США и Китая © Кадр из видео Украина.ру

«А это происходит потому, что среди людей, которые выходят 9 мая, не все представляют пророссийские силы. Там значительная часть кондовых борцов за украинский суверенитет и даже националистов. Да, у них воевали деды, для них это память. Но когда захотели отменить георгиевскую ленточку — отменили. А если бы ее носили миллионы, то никто бы не посмел ее отменить», — подчеркнул Ищенко.

К тому же, добавил политолог, не все противники майданного режима хотят включения в состав РФ: кто-то хочет, чтобы Украина оставалась дружественной, но самостоятельной державой, кто-то выступает за ее нейтральный статус, а кто-то вообще является умеренными националистами.