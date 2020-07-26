В этой связи эксперт обратил внимание на то, что представители бывшей Партии регионов собирают массовые митинги и говорят о том, что не боятся праворадикальных группировок исключительно раз в году, на 9 мая, а 10 мая опять боятся нацистов.
«А это происходит потому, что среди людей, которые выходят 9 мая, не все представляют пророссийские силы. Там значительная часть кондовых борцов за украинский суверенитет и даже националистов. Да, у них воевали деды, для них это память. Но когда захотели отменить георгиевскую ленточку — отменили. А если бы ее носили миллионы, то никто бы не посмел ее отменить», — подчеркнул Ищенко.
К тому же, добавил политолог, не все противники майданного режима хотят включения в состав РФ: кто-то хочет, чтобы Украина оставалась дружественной, но самостоятельной державой, кто-то выступает за ее нейтральный статус, а кто-то вообще является умеренными националистами.