В интересах национальной безопасности России, чтобы Украина была ответственным партнером в сфере безопасности, без стремления интегрироваться в НАТО.
«В политическом плане для России важна Украина как стабильное демократическое государство с понятными и публичными процессами внутри страны. Чтобы не было постоянных метаний внутри Украины. С точки зрения экономики это должна быть успешная страна с металлургией, тяжелой промышленностью, производством тех же труб, высокоточных отраслей — ракетостроение, машиностроение, — в которых традиционно с РФ была конверсия, и эти производственные цепочки можно было бы восстановить», — рассказал Денисов.
Но в нынешних условиях политизации всех этих вопросов очень сомнительно полагать, что в краткосрочной перспективе такие изменения возможны. Однако они возможны в долгосрочной, полагает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.