Как для любой нормальной страны, для России было бы оптимально, если бы Украина была пусть недружественной, но нейтральной — позитивно настроенной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

Денис Денисов: И Россия, и Украина потеряли время, которое можно было бы потратить на сотрудничество © РИА Новости, Нина Зотина

«В политическом плане для России важна Украина как стабильное демократическое государство с понятными и публичными процессами внутри страны. Чтобы не было постоянных метаний внутри Украины. С точки зрения экономики это должна быть успешная страна с металлургией, тяжелой промышленностью, производством тех же труб, высокоточных отраслей — ракетостроение, машиностроение, — в которых традиционно с РФ была конверсия, и эти производственные цепочки можно было бы восстановить», — рассказал Денисов.

Но в нынешних условиях политизации всех этих вопросов очень сомнительно полагать, что в краткосрочной перспективе такие изменения возможны. Однако они возможны в долгосрочной, полагает собеседник издания.

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