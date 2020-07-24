Ранее один из зрителей поинтересовался у Кедми относительно будущего Прибалтики через 30-50 лет с учетом того, что данные государства являются европейскими «рекордсменами по вымиранию».
«По всем понятиям — политическим, демографическим, историческим, международным, — если и будут они фигурировать, то только в сфере географических названий. Сами государства эти нежизнеспособны», — уверен эксперт.
По его словам, проблемы Балтии не ограничиваются только демографией, поскольку без внешней подпитки карликовые страны региона не способны к существованию во всех отношениях. Из этого Кедми сделал вывод, что будущее Прибалтики весьма однозначно и укладывается в короткую фразу.
Ранее специалист отмечал, что подконтрольные США страны Восточной Европы, Прибалтику, Украину и ряд государств Ближнего Востока ожидают большие трудности и проблематичное будущее, потому что у Вашингтона не будет средств на их содержание.