Страны Балтии могут прекратить свое существование в нынешнем виде уже в ближайшие десятилетия. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

Яков Кедми сказал, какие объекты на Украине РФ должна будет взять под контроль в первую очередь © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«По всем понятиям — политическим, демографическим, историческим, международным, — если и будут они фигурировать, то только в сфере географических названий. Сами государства эти нежизнеспособны», — уверен эксперт.

По его словам, проблемы Балтии не ограничиваются только демографией, поскольку без внешней подпитки карликовые страны региона не способны к существованию во всех отношениях. Из этого Кедми сделал вывод, что будущее Прибалтики весьма однозначно и укладывается в короткую фразу.

Ранее специалист отмечал, что подконтрольные США страны Восточной Европы, Прибалтику, Украину и ряд государств Ближнего Востока ожидают большие трудности и проблематичное будущее, потому что у Вашингтона не будет средств на их содержание.