Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» назначен известный румынский специалист Мирча Луческу, пишет Telegram-канал Украина.ру 23 июля

Как уточняется, контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год. Мирча Луческу дал небольшой комментарий, в котором объяснил, почему согласился на предложение.

«Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе «Динамо». Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями», — цитирует Луческу Telegram-канал Украина.ру.

Луческу в киевском «Динамо». Когда реальность жрет фантастику © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Луческу привел «Шахтер» к восьми победам в чемпионате Украины, шесть раз команда становились обладателем кубка страны и семь раз — Суперкубка Украины.

Главным достижением Луческу на европейской арене стал триумф «Шахтера» в последнем в истории розыгрыше Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) в 2009 году.

Луческу 8 раз признавался лучшим тренером Украины. В честь него в 2011 году была открыта именная звезда на Аллее славы возле «Донбасс Арены» в Донецке.