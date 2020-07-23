Как уточняется, контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год. Мирча Луческу дал небольшой комментарий, в котором объяснил, почему согласился на предложение.
«Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе «Динамо». Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями», — цитирует Луческу Telegram-канал Украина.ру.
Ранее Луческу возглавлял другой гранд украинского футбола, донецкий «Шахтер», с мая 2004 по май 2016 года. За 12 лет под его руководством команда провела 573 матча и завоевала 22 трофея.
Луческу привел «Шахтер» к восьми победам в чемпионате Украины, шесть раз команда становились обладателем кубка страны и семь раз — Суперкубка Украины.
Главным достижением Луческу на европейской арене стал триумф «Шахтера» в последнем в истории розыгрыше Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) в 2009 году.
Луческу 8 раз признавался лучшим тренером Украины. В честь него в 2011 году была открыта именная звезда на Аллее славы возле «Донбасс Арены» в Донецке.