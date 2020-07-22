Европейский парламент критически воспринял план восстановления экономики от последствий коронавируса, предложенный Европейским советом, сообщает «Европейская правда» 22 июля

Как сообщается, евродепутаты выступили против сокращений финансируемых ЕС программ в долгосрочном бюджете блока, а также против слабой привязки выделения средств к соответствию стран нормам верховенства закона.

Скупая четвёрка мешает Евросоюзу поделить деньги © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Европарламентарии намерены потребовать изменить соглашение, что может отсрочить создание фонда восстановления экономики ЕС.

Как сообщается, в тексте депутаты приветствуют соглашение о фонде восстановления, но не принимают политическое соглашение о семилетнем бюджете ЕС.

Не устраивает их и предложенная в бюджете сумма в 1,074 триллиона евро на восстановление экономики — это намного меньше того, что требовал парламент.

Законодатели ЕС утверждают, что выводы Европейского совета, согласованные после одного из самых длинных саммитов в истории, являются всего лишь политическим соглашением между главами государств и правительств ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова начать переговоры между Комиссией, Парламентом и Советом для достижения соглашения до осени.