Как сообщается, евродепутаты выступили против сокращений финансируемых ЕС программ в долгосрочном бюджете блока, а также против слабой привязки выделения средств к соответствию стран нормам верховенства закона.
23 июля депутаты будут голосовать за резолюцию, в проекте которой указано, что Европарламент готов «отозвать» свое согласие, необходимое для утверждения нового бюджета ЕС.
Европарламентарии намерены потребовать изменить соглашение, что может отсрочить создание фонда восстановления экономики ЕС.
Как сообщается, в тексте депутаты приветствуют соглашение о фонде восстановления, но не принимают политическое соглашение о семилетнем бюджете ЕС.
Не устраивает их и предложенная в бюджете сумма в 1,074 триллиона евро на восстановление экономики — это намного меньше того, что требовал парламент.
Законодатели ЕС утверждают, что выводы Европейского совета, согласованные после одного из самых длинных саммитов в истории, являются всего лишь политическим соглашением между главами государств и правительств ЕС.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова начать переговоры между Комиссией, Парламентом и Советом для достижения соглашения до осени.