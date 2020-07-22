Пресс-служба президента Украины 21 июля сообщила о его встрече с «главой швейцарского государства» Симонеттой Соммаругой, которая «находится в Украине с государственным визитом», хотя швейцарская гостья не имеет данного статуса и не имеет права осуществлять государственные визиты

Зеленский рассказал, как общался с луцким террористом во время переговоров с президентом Швейцарии © пресс-служба президента Украины отметили, что на официальной церемонии встречи в Мариинском дворце «начальник роты почетного караула отрапортовал главам двух государств».

Кроме того, в материале несколько раз подчеркнули, что президент Швейцарской Конфедерации «находится в стране с государственным визитом».

Эти утверждения противоречат принципу организации власти в Швейцарии, по конституции которой президенты Федерального совета не наделены таким статусом.

В октябре Зеленский совершил визит в Латвию, после которого на странице офиса главы государства в Facebook появился пост с подписью «Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва — лучшие кадры». Вскоре ошибку исправили, однако пользователи соцсети и СМИ успели ее заметить.