Так, на Банковой отметили, что на официальной церемонии встречи в Мариинском дворце «начальник роты почетного караула отрапортовал главам двух государств».
Кроме того, в материале несколько раз подчеркнули, что президент Швейцарской Конфедерации «находится в стране с государственным визитом».
Эти утверждения противоречат принципу организации власти в Швейцарии, по конституции которой президенты Федерального совета не наделены таким статусом.
В октябре Зеленский совершил визит в Латвию, после которого на странице офиса главы государства в Facebook появился пост с подписью «Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва — лучшие кадры». Вскоре ошибку исправили, однако пользователи соцсети и СМИ успели ее заметить.