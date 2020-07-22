Вскоре после того, как с террористом была достигнута договоренность об освобождении заложников, преступник вышел из автобуса, поставил рядом с собой сумку и больше минуты ждал, пока к нему неспеша подойдут силовики и задержат. Затем из автобуса стали выходить заложники, и задержавшие злоумышленника правоохранители и один медик вошли в салон. При этом особого досмотра злоумышленника не было, оставленная им сумка тоже в течение всего этого времени не досматривалась, притом что захватчик ранее заявлял, что заминировал транспортное средство.

Спектакль на Театральной площади. Появилась конспирологическая версия теракта на Украине
Спектакль на Театральной площади. Появилась конспирологическая версия теракта на Украине
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Через какое-то время раздался отвлекающий взрыв, и к автобусу неожиданно подъехал БТР и машина со спецназовцами, после чего террориста, на которого уже к тому моменту надели наручники, уложили лицом в землю. Все это попало на видео и стало причиной разговоров о постановочном характере всей сцены и даже всего теракта.

«Не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату или совершить какие-либо другие действия. Под одеждой у него могло быть еще оружие, которое не видно было бы "диванным экспертам" на расстоянии. Поэтому было принято решение психологически подавить волю преступника через шумовые эффекты и выстрелы», — сказал Геращенко.