Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что правоохранители взорвали гранату уже после того, как луцкий террорист Максим Кривош сдался, чтобы «подавить волю преступника». Об этом он рассказал 22 июля в эфире телеканала «1+1»

Вскоре после того, как с террористом была достигнута договоренность об освобождении заложников, преступник вышел из автобуса, поставил рядом с собой сумку и больше минуты ждал, пока к нему неспеша подойдут силовики и задержат. Затем из автобуса стали выходить заложники, и задержавшие злоумышленника правоохранители и один медик вошли в салон. При этом особого досмотра злоумышленника не было, оставленная им сумка тоже в течение всего этого времени не досматривалась, притом что захватчик ранее заявлял, что заминировал транспортное средство. Спектакль на Театральной площади. Появилась конспирологическая версия теракта на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Через какое-то время раздался отвлекающий взрыв, и к автобусу неожиданно подъехал БТР и машина со спецназовцами, после чего террориста, на которого уже к тому моменту надели наручники, уложили лицом в землю. Все это попало на видео и стало причиной разговоров о постановочном характере всей сцены и даже всего теракта.

«Не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату или совершить какие-либо другие действия. Под одеждой у него могло быть еще оружие, которое не видно было бы "диванным экспертам" на расстоянии. Поэтому было принято решение психологически подавить волю преступника через шумовые эффекты и выстрелы», — сказал Геращенко.