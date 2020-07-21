Одна из заложниц, находящаяся в захваченном Максимом Кривошем (Плохим) автобусе в Луцке Волынской области, дозвонилась 21 июля в прямой эфир телеканала «Перший» и рассказала о требованиях террориста

Десять заложников уже девять часов находятся в автобусе, который удерживает вооруженный автоматом и гранатами Кривош. Ранее он озвучил свои требования: представители украинской политической и бизнес-элиты должны выложить в YouTube ролики, в которых назовут себя террористами, а президент Зеленский должен выложить запись с текстом «фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем». Луцкий террорист поставил ультиматум Зеленскому и дал ему полчаса © скриншот YouTube

Дозвонившаяся заложница, которая представилась как Руслана Д., потребовала, чтобы власти прислушались к требованию захватчика.

По ее словам, им позвонил некий Женя и заявил, что глава государства не пойдет на условия Кривоша.

Далее она стала описывать состояние террориста, которого, как она утверждает, «делают слабым» журналисты в своих публикациях.

«Понаписали Бог знает что, а он сердится за это, — сказала женщина, выразив возмущение, что власти за все эти часы «не могут пошевелиться». — Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите того же Зеленского. И того же Авакова, ср..и свои хай поднимут».

На протяжении разговора были слышны взрывы гранат и выстрелы, осуществляемые террористом, а также крики других заложниц, просящих спасти их.