Правоохранители освободили двоих похищенных подростков, которых незаконно удерживали и пытали в подвале гаража в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом 21 июля сообщает отдел коммуникации областной полиции

Нацист, наркоман, алкоголик. Ветеран «Азова» рассказывал детям о войне, а теперь в розыске за пытки и похищения людей © sun9-65.userapi.com

«В гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали ребят. Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных детей. Их доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями», — говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования было установлено, что детей похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на головы пакеты, посадили в багажник автомобиля, вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Избитых детей привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале.

С места происшествия полицейские изъяли орудия преступления — биту, ножи и пистолет травматического действия. По подозрению в избиении подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. За пытки и незаконное лишение свободы двоих подростков полиция Кривого Рога открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.