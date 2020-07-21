По информации ведомства, сообщение об исчезновении двоих друзей в Кривом Роге поступило в полицию вечером 19 июля. Их родители сообщили, что дети не выходят на связь с утра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к исчезновению подростков могут быть причастны трое местных жителей.
«В гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали ребят. Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных детей. Их доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями», — говорится в сообщении.
По результатам предварительного расследования было установлено, что детей похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на головы пакеты, посадили в багажник автомобиля, вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Избитых детей привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале.
С места происшествия полицейские изъяли орудия преступления — биту, ножи и пистолет травматического действия. По подозрению в избиении подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. За пытки и незаконное лишение свободы двоих подростков полиция Кривого Рога открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.