«Обращение к президенту. Поскольку прямых улик и доказательств моей измены нет, меня обвиняют незаконно. А что касается реформирования ВСУ, не может эти действия оценивать следователь ГБР (Госбюро расследований. — Ред.) 34-х лет или заангажированный военный прокурор. Я считаю, что это дело может расследовать ВСК Рады с привлечением военных», — заявил он.
Замана подчеркнул, что он готов ответить за все реформы, которые проводились с 2012 по 2014 год, и отметил, что они принимались коллегиально на основании всех на то время действующих законов Украины.
Также он отметил, что после того как в 2019 году суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство, дело не двигается.