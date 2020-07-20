Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Владимир Замана заявил, что для расследования дела против него о госизмене должна в первую очередь создана временная следственная комиссия (ВСК) Рады. Об этом 20 июля он заявил на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube-канале «Интерфакс-Украина»

Арест экс-главы Генштаба Украины Владимира Заманы. Справка © Wikipedia - Uuof

Замана подчеркнул, что он готов ответить за все реформы, которые проводились с 2012 по 2014 год, и отметил, что они принимались коллегиально на основании всех на то время действующих законов Украины.

Также он отметил, что после того как в 2019 году суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство, дело не двигается.