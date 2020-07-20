Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал передачу французской стороне бортовых самописцев сбитого в январе над Тегераном самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом 20 июля он сообщил в Telegram

Иран доставил бортовые самописцы украинского самолета во французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации.

«Это правильный шаг в направлении завершения расследования атаки на самолет. Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить надлежащие компенсации от иранской стороны. Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами», — написал президент.

Зеленский рассказал, что ящики прибыли в Лион еще в субботу, 18 июля, в условиях повышенной секретности и уже находятся в лаборатории. Эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки ящиков.

Украинский «Боинг» в Иране сбил бумеранг судьбы © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Пассажирский самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит после вылета из аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране утром 8 января.

Погибли все 178 человек, которые находились на борту, в том числе 11 граждан Украины.