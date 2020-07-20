Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб 20 июля собирался объявить о приостановке действия соглашения об экстрадиции с Гонконгом на фоне растущей напряженности в китайско-британских отношениях.
«Ошибочные заявления и действия касательно Гонконга, которые в последнее время делала Великобритания, серьезно нарушают международное право и основные нормы международных отношений и являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, мы решительно осуждаем это», — заявил дипломат.
По его словам, Китай призывает Великобританию не следовать далее по ошибочному пути, чтобы избежать нанесения дальнейшего ущерба отношениям Китая и Великобритании.
Китайский дипломат уточнил, что «на действия, представляющие собой вмешательство в наши внутренние дела, мы дадим решительный ответ».
Канада и Австралия ранее уже заявили о приостановке соглашений об экстрадиции с Гонконгом.
Напряженность в отношениях КНР и Запада усилилась после массовых протестов в Гонконге, начавшихся в июне 2019 года.
Власти Китая пришли к выводу, что акции были организованы при участии иностранных государств, и приняли жесткий закон о защите национальной безопасности Гонконга.
Он вводит серьезные наказания за сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
После этого США и Великобритания заявили о вводе санкций против представителей китайской власти.
Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга — это внутреннее дело Китая.