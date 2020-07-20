Пекин призвал Лондон отказаться от ошибочного подхода в вопросе Гонконга и прекратить вмешательство во внутренние дела КНР, так как это нанесет еще больший ущерб двусторонним отношениям, сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова приводит РИА Новости 20 июля

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб 20 июля собирался объявить о приостановке действия соглашения об экстрадиции с Гонконгом на фоне растущей напряженности в китайско-британских отношениях.

«Ошибочные заявления и действия касательно Гонконга, которые в последнее время делала Великобритания, серьезно нарушают международное право и основные нормы международных отношений и являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, мы решительно осуждаем это», — заявил дипломат.

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Китайский дипломат уточнил, что «на действия, представляющие собой вмешательство в наши внутренние дела, мы дадим решительный ответ».

Канада и Австралия ранее уже заявили о приостановке соглашений об экстрадиции с Гонконгом.

Напряженность в отношениях КНР и Запада усилилась после массовых протестов в Гонконге, начавшихся в июне 2019 года.

Власти Китая пришли к выводу, что акции были организованы при участии иностранных государств, и приняли жесткий закон о защите национальной безопасности Гонконга.

Он вводит серьезные наказания за сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

После этого США и Великобритания заявили о вводе санкций против представителей китайской власти.

Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга — это внутреннее дело Китая.