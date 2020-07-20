Европейский союз обсудит санкции против россиян, обвиняемых в кибератаках на бундестаг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на парламент Германии

В США готовят закон против «российских хакеров» © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

В Германии уверены, что ЕС одобрит санкции. В бундестаге подчеркнули, что это позволит заморозить активы и заблокировать въезд физическим лицам и представителям организаций, которые оказались в санкционном списке.

При этом некоторые представители немецкого парламента призывают для начала попытаться решить вопрос в двустороннем порядке, поскольку объявление санкций, может подорвать отношения между странами.

В постпредстве России при ЕС, в свою очередь, заявили, что любые ограничения, которые были приняты без одобрения Совбеза ООН, являются незаконными.

В мае немецкие следователи заявили, что за взломом электронной почты канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году могли стоять российские хакеры. В руки военной службы России якобы попали ее письма из парламентского бюро начиная с 2012 года. Сообщается, что атака на сети произошла во время празднования в бундестаге 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Дмитрия Бадина, которого подозревают в хакерской атаке на бундестаг в интересах разведывательных служб России. По их версии, в апреле 2015 года он в составе хакерской группировки Fancy Bear, которая, как утверждается, принадлежит ГРУ, взломал компьютерные сети бундестага.