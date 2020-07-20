В интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил, какую роль в противостоянии президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента страны Джо Байдена играет украинская тематика

По мнению сенатора, республиканцы и Белый дом решили перехватить инициативу в украинском вопросе у демократов после того, как попытались доказать злоупотребление Трампом своего служебного положения для оказания давления на Зеленского, чтобы тот начал расследование деятельности Байдена на Украине, и заявление Джулиани стало ничем иным как ответом на усилия демократов. Эксперт объяснил, в чём суть дискуссии по украинской тематике в США © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Это был ожидаемый ход со стороны Трампа. Демократы ввели украинскую тему в политический оборот в США, причём не как внешнеполитическую тему, а как внутриполитическую. То есть они пытались нанести ущерб Трампу. И Трампу, чтобы нейтрализовать этот ущерб, понадобилось ответить и тоже использовать украинскую тему против своего соперника на выборах», — объяснил в интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он обращает внимание, что сейчас демократам особо ответить нечем, ведь история с трактовкой телефонного разговора Трампа и Зеленского сошла на нет, попытка отстранить президента-республиканца от власти провалилась.

«Повестка дня изменилась. Если демократы хотели использовать это как аргумент против Трампа, то они сделали это слишком рано, во-первых, а во-вторых, неудачно, потому что Трампу удалось выйти из этой истории без больших потерь. А вот кампания против Байдена в нынешнем виде — это нечто новое. Трамп застал Байдена врасплох, и не думаю, что у Байдена есть, что на это ответить. Другое дело, что либеральные СМИ — на его стороне и попытаются заглушить эти обвинения», — заявил Пушков.