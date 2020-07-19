«Военнослужащие 30-й бригады ВС Украины проводят работы по оборудованию капониров для военной техники на окраине населенного пункта Золотое», — сообщил Осадчий и добавил, что ВСУ также размещают в районе бронетехнику.

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Разведчики ЛНР отмечают, что для того, чтобы скрыть инженерные работы украинские силовики применяют средства радиоэлектронной борьбы.

Их также используют для того, чтобы подавлять каналы управления и навигации беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, уточнил Осадчий.