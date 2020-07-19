Украинские силовики усиленно окапываются вблизи участка разведения сил в Донбассе у частично подконтрольного ВС Украины населенного пункта Золотое, сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Его слова 19 июня приводит РИА Новости

«Военнослужащие 30-й бригады ВС Украины проводят работы по оборудованию капониров для военной техники на окраине населенного пункта Золотое», — сообщил Осадчий и добавил, что ВСУ также размещают в районе бронетехнику.

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Их также используют для того, чтобы подавлять каналы управления и навигации беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, уточнил Осадчий.