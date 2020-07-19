«Военнослужащие 30-й бригады ВС Украины проводят работы по оборудованию капониров для военной техники на окраине населенного пункта Золотое», — сообщил Осадчий и добавил, что ВСУ также размещают в районе бронетехнику.
Разведчики ЛНР отмечают, что для того, чтобы скрыть инженерные работы украинские силовики применяют средства радиоэлектронной борьбы.
Их также используют для того, чтобы подавлять каналы управления и навигации беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, уточнил Осадчий.