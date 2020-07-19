ДТП случилось около 17.00.
«Прибыв на место событий, инспекторы увидели два изуродованных транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. По предварительным данным вследствие столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения на месте происшествия», — говорилось в сообщении.
Кроме того, полицейские отметили, что детали ДТП будут выяснять следователи.
Также в полиции напомнили правила поведения водителей при приближении транспортного средства с синими проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.