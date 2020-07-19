В городе Буча в Киевской области 18 июля на варшавской трассе произошло ДТП при участии «Скорой помощи», сообщила патрульная полиция Киевской области

ДТП случилось около 17.00.

«Прибыв на место событий, инспекторы увидели два изуродованных транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. По предварительным данным вследствие столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения на месте происшествия», — говорилось в сообщении.

Кроме того, полицейские отметили, что детали ДТП будут выяснять следователи.

Также в полиции напомнили правила поведения водителей при приближении транспортного средства с синими проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.