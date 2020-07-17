«Сегодня, в день трагической годовщины атаки на самолет Малайзийских авиалиний МН17 в небе над Украиной, наши мысли и сочувствие — с родственниками и близкими погибших. Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле сбивания самолета МН17 и наказания виновных в этом ужасном преступлении», — говорится в сообщении.

Александр Ходаковский о сбитом Boeing: В тот день, шесть лет назад, мы думали, как обеспечить прозрачность расследования
Александр Ходаковский о сбитом Boeing: В тот день, шесть лет назад, мы думали, как обеспечить прозрачность расследования
© предоставлено Александром Ходаковским
В ведомстве подчеркнули, что Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса и приветствует начало судебного процесса.

Также отмечается, что Украина принимает меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности якобы за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.    