Министерство иностранных дел Украины заявило, что сделает все возможное для установления справедливости в деле крушения самолета «Малайзийских авиалиний» (Malaysia Airlines) рейса МН17 над Донбассом. Об этом 17 июля сказано в тексте заявления МИД Украины

«Сегодня, в день трагической годовщины атаки на самолет Малайзийских авиалиний МН17 в небе над Украиной, наши мысли и сочувствие — с родственниками и близкими погибших. Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле сбивания самолета МН17 и наказания виновных в этом ужасном преступлении», — говорится в сообщении.

Александр Ходаковский о сбитом Boeing: В тот день, шесть лет назад, мы думали, как обеспечить прозрачность расследования © предоставлено Александром Ходаковским

Также отмечается, что Украина принимает меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности якобы за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.