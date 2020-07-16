«Заявлениями о том, что европейским предприятиям тоже угрожают санкции, правительство США игнорирует право и суверенитет Европы в том, чтобы самостоятельно решать, где и как получать электроэнергию. Европейская энергетическая политика делается в Европе, не в Вашингтоне. Экстерриториальные санкции мы однозначно отвергаем», — заявил Маас.
По его словам, правительство ФРГ из-за планов США ввести санкции в последние недели провело большое количество переговоров с американской стороной, при этом четко демонстрировало, что считает неправильным налагать санкции на партнеров.
Он также отметил, что решение США о вводе санкций против «Северного потока — 2» делает весьма сложным существование общей трансатлантической позиции по поводу санкций в отношении России.