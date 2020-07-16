Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал экстерриториальными планируемые новые санкции США по «Северному потоку 2» и заявил, что Берлин их отвергает. Его слова приводит Интерфакс 16 июля

«Заявлениями о том, что европейским предприятиям тоже угрожают санкции, правительство США игнорирует право и суверенитет Европы в том, чтобы самостоятельно решать, где и как получать электроэнергию. Европейская энергетическая политика делается в Европе, не в Вашингтоне. Экстерриториальные санкции мы однозначно отвергаем», — заявил Маас.

Германия сопротивляется давлению США в вопросе достройки газопровода «Северный поток – 2» © Nord Stream 2 AG

Он также отметил, что решение США о вводе санкций против «Северного потока — 2» делает весьма сложным существование общей трансатлантической позиции по поводу санкций в отношении России.