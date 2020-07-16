Рада назначила Кирилла Шевченко новым главой Национального банка Украины. Трансляцию заседания 16 июля вел телеканал «Рада»

Выбор Зеленского. Названы претенденты на пост главы НБУ © пресс-служба президента Украины

«В соответствии с пунктом 18 ч. 1 статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить Шевченко Кирилла Евгеньевича на должность председателя Национального банка Украины», — говорится в тексте проекта постановления.

Шевченко занимал пост главы правления «Укргазбанка» с мая 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя и исполнительного обязанности главы правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя «Ощадбанка».