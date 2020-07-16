Если бы региональные выборы на Украине прошли год назад, правящая партия «Слуга народа» за счет своего бренда захватила бы все местные советы. Сегодня ситуация несколько иная. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: После местных выборов Зеленский рискует стать елочной игрушкой © РИА Новости, Нина Зотина

Если сейчас появится какая-то другая политическая сила, которая сумеет раскрутиться и вдруг получит доверие на пустом месте, у них будет неплохой шанс, отметил политолог.

Но в основном на региональных выборах, в отличие от выборов парламентских, голосуют за конкретных людей, а не за партийные бренды, поэтому очень сложно прогнозировать результаты местных выборов, пояснил Ищенко.

В одном регионе или в одной области губернатор или мэр могут продавить в советы какое-то количество своих людей, а в другой не могут, поэтому шансы есть у всех, заключил собеседник издания.