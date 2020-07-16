«Если бы он провел эти выборы год назад, то понятно, что они бы под своим брендом позахватывали бы все региональные советы. Но сейчас им уже не верят, их уже не любят», — подчеркнул эксперт.
Если сейчас появится какая-то другая политическая сила, которая сумеет раскрутиться и вдруг получит доверие на пустом месте, у них будет неплохой шанс, отметил политолог.
Но в основном на региональных выборах, в отличие от выборов парламентских, голосуют за конкретных людей, а не за партийные бренды, поэтому очень сложно прогнозировать результаты местных выборов, пояснил Ищенко.
В одном регионе или в одной области губернатор или мэр могут продавить в советы какое-то количество своих людей, а в другой не могут, поэтому шансы есть у всех, заключил собеседник издания.