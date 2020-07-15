Ереван надеется, что Россия воспользуется своим влиянием для снижения эскалации на армяно-азербайджанской границе. Об этом 15 июля заявил посол Армении в Москве Вардан Тоганян, передает РИА Новости

Армения вызвала украинского посла из-за заявления о конфликте с Азербайджаном © official site of the MFA of Ukraine

«Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, возглавляет посредническую миссию, Россия играла и играет важнейшую посредническую роль. Благодаря усилиям Москвы была остановлена кровопролитная война в 1994 году, благодаря же усилиям России была остановлена четырехдневная война в 2016 году. Поэтому мы очень надеемся, что Россия воспользуется своим влиянием, воспользуется возможностями (для деэскалации нынешнего обострения — ред.)», — сказал посол.

По его словам, Россия прикладывает все возможные усилия для того, чтобы не допустить большой дестабилизации в регионе.

«Чего нельзя сказать о Турции: фактически мы сейчас оказались в новых геополитических реалиях, когда одна из региональных стран фактически внедряется в конфликт и провоцирует дестабилизацию», — подчеркнул Тоганян.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе началось 12 июля и продолжается в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха.