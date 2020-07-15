Министерство здравоохранения разрабатывает правила обучения в школах с 1 сентября 2020 года в условиях карантина на фоне распространения коронавируса. Об этом 15 июля сообщил глава ведомства Максим Степанов во время брифинга, который транслировался в Facebook

По словам министра, при температуре 37,2°C и выше ни сотрудников, ни детей не будут допускать в учебные заведения. Также дети будут обязаны приходить в школы в масках, а в учебных заведениях должны обязательно быть антисептики.

«Будет обязательным измерение температуры для всех сотрудников, приходящих на работу в учебные заведения, обязательное измерение температуры для детей… Я надеюсь, что на следующей неделе все эти правила уже будут нами разработаны, и мы будем представлять их на утверждение для того, чтобы заранее все знали, каким образом будут учиться наши дети», — рассказал он.

Степанов добавил, что заблаговременная разработка этих правил позволит руководителям учебных заведений подготовиться к новому учебному году.