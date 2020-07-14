Правящая украинская партия «Слуга народа» рассматривает вариант отмены или переноса местных выборов под предлогом обострения борьбы с коронавирусом. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру 14 июля

Андрей Золотарев: Местные выборы могут спровоцировать усиление центробежных процессов на Украине © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Из-за рейтингов "Слуги народа" власть, я так понимаю, будет делать выводы о том, надо ли им проводить выборы в срок или под шумок попытаться их перенести… Тем более что, обратите внимание, в бюджете денег на них по-прежнему никто не выделяет, их нет. их использовали во время борьбы с пандемией, пустили неизвестно куда, и до сих пор почему-то никто не озаботился вопросом, чтобы их снова выделить», — сказал Корнилов.

Он добавил, что оппоненты «Слуги народа» в свою очередь уже активно работают над тем, чтобы «добить» президентскую политсилу до осени.

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