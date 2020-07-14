Сотрудники СБУ задержали Дмитрия Штанько, записавшего разговор с братом главы Офиса президента Украины Денисом Ермаком. Об этом во вторник, 14 июля, сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в СБУ

По данным издания, 14 июля, сотрудники Главного управления "К" Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса).

Тесты для Зеленского на вирусы и Лероса © president.gov.ua Дмитрий Штанько с сообщником после получения денежного вознаграждения в размере $100 тыс. за содействие в решении вопроса с правоохранителями по возвращению изъятого имущества.

Дмитрий Штанько — в прошлом полковник милиции. В 2013 году привлекался к уголовной ответственности в Харькове по делу о мошенничестве, но позже был от нее освобожден.

Ранее депутат от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видео, на котором человек, похожий на брата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, ведет переговоры о продаже государственных должностей. Соответствующий ролик записал Штанько.