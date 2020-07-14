Около 87 мм осадков выпало в Харьковской области, что является абсолютным рекордом за весь период метеонаблюдений. Об этом 14 июля написала в Facebook пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии

Отмечается, что было объявлено штормовое предупреждение.

«Начиная с вечера 13 июля и до 9:00 утра 14 июля по Харькову и области прошли сильные дожди. За 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений», — говорится в сообщении центра.

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Больше всего осадков было на метеостанции Слобожанское (примерно 50 км к юго-востоку от Харькова) — 104 мм. Синоптики предупреждают, что днем 14 июля также ожидаются ливни, поэтому суммарное количество осадков до конца суток может увеличиться.

В центре опубликовали несколько фотографий последствий ливня. В частности, затоплена улица возле метро «Студенческая» в Харькове и двор многоэтажного здания.