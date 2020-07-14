Глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что завершит концепцию судебной реформы уже на этой неделе, а свои предложения представит президенту и общественности для широкого обсуждения. Об этом 14 июля он написал в Facebook 14 июля

Михаил Саакашвили. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«По просьбе президента мы подготовили исчерпывающую программу таможенных реформ. И не только программу, мы готовы взяться за это и непосредственно осуществить эту таможенную реформу, навсегда покончив с коррупцией и унижением граждан, которые с ней контактируют. Во многих вопросах у нас есть конструктивное сотрудничество с правительством, но, конечно, результаты очень далеки от того, что мы бы хотели увидеть. Вот то, что мы делаем», — добавил он.