Саакашвили также отметил, что исполком Нацсовета реформ подготовил Кодекс недропользования и работает над реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины для искоренения коррупции в этой сфере.
«По просьбе президента мы подготовили исчерпывающую программу таможенных реформ. И не только программу, мы готовы взяться за это и непосредственно осуществить эту таможенную реформу, навсегда покончив с коррупцией и унижением граждан, которые с ней контактируют. Во многих вопросах у нас есть конструктивное сотрудничество с правительством, но, конечно, результаты очень далеки от того, что мы бы хотели увидеть. Вот то, что мы делаем», — добавил он.