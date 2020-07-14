Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Киевский апелляционный суд 13 июля оставил под стражей подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк председателя Херсонской ОГА Владислава Мангера. Об этом сообщили в Facebook-группе «Кто заказал Катю Гандзюк?»
«Апелляционный суд оставил Мангера под стражей», — говорится в посте.
В июне Служба безопасности Украины задержала Мангера, Печерский районный суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей вплоть до 28 июля и без права внесения залога.
Украина.ру на Youtube
Хавич: Поляки считают, что зависимость от США не связана с внешним управлением
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.