«Имею право»: Мангер захотел поговорить с Зеленским о деле Гандзюк
«Имею право»: Мангер захотел поговорить с Зеленским о деле Гандзюк
© Facebook, Владислав Мангер | Перейти в фотобанк
«Апелляционный суд оставил Мангера под стражей», — говорится в посте.

В июне Служба безопасности Украины задержала Мангера, Печерский районный суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей вплоть до 28 июля и без права внесения залога.

Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в организации убийства Гандзюк