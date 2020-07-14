Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Киевский апелляционный суд 13 июля оставил под стражей подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк председателя Херсонской ОГА Владислава Мангера. Об этом сообщили в Facebook-группе «Кто заказал Катю Гандзюк?»

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