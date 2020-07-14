«Политическое преследование в чистом виде. Весной 2018 года в Риге состоялось Вселатвийское родительское собрание, организованное Штабом защиты русских школ. В конференц-зале одной из гостиниц собралась тысяча человек, чтобы выработать меры по защите образования на русском языке. Против восьми участников, включая меня, нынешнего депутата Европарламента Татьяны Жданок, публициста Александра Гапоненко, было возбуждено уголовное дело. Мне предъявили три статьи: деятельность против государства, разжигание национальной ненависти и организация массовых беспорядков. Все это СГБ нашла в моем выступлении на собрании. Задерживали меня очень кинематографично: бойцы в масках с адскими воплями повалили на тротуар, потом закинули в микроавтобус», — вспомнил правозащитник.
По его словам, следствие велось два года. В итоге СГБ вынуждена была признать, что состава преступления нет, дело закрыли.
«За это время я провел пару недель в Рижской центральной тюрьме и еще год находился под полицейским надзором. Но вот теперь генеральная прокуратура отменила это решение СГБ. Дело снова открыто. Не думаю, что за этим стоит какая-то хитрая комбинация, заговор и т. п. Просто система не любит проигрывать», — добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.