Правозащитник Владимир Линдерман 13 июля в интервью изданию Украина.ру рассказал о так называемом «деле родителей», сфабрикованном против него латвийскими властями

Владимир Линдерман: Служба безопасности Латвии возбудила уголовное дело против меня © из личного архива В.Линдермана

По его словам, следствие велось два года. В итоге СГБ вынуждена была признать, что состава преступления нет, дело закрыли.

«За это время я провел пару недель в Рижской центральной тюрьме и еще год находился под полицейским надзором. Но вот теперь генеральная прокуратура отменила это решение СГБ. Дело снова открыто. Не думаю, что за этим стоит какая-то хитрая комбинация, заговор и т. п. Просто система не любит проигрывать», — добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.