Сербия не располагает доказательствами причастности России к прошедшим в стране в минувшие дни антиправительственным демонстрациям, при этом были замечены «странные типы» из других государств. Об этом 12 июля заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью каналу Pink

Путин и Вучич возложили венки к памятнику советских и югославских воинов-освободителей Белграда © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк подчеркнул Вучич в ответ на вопрос о возможной причастности России.

Президент отметил, что в понедельник у него запланирована встреча с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко, но не уточнил тему разговора.

Говоря об участии в демонстрациях иностранных граждан, Вучич сообщил, что больше всего было черногорцев. При этом он указал на выявленных двух граждан Израиля, являющихся уроженцами Украины и Киргизии. По его словам, некоторые иностранцы оказались на протестах случайно, а некоторые «с намерением».

Участники протестных выступлений, начавшихся на минувшей неделе в городах Сербии, требуют, в частности, отставки президента Александра Вучича и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса.

Сербская прозападная НПО «Центр евроатлантических исследований» (CEAS) и ряд местных СМИ растиражировали информацию о «российском следе» в антиправительственных выступлениях. Российский посол в ответ заявил, что подобные обвинения являются «примитивными русофобскими клише». МИД РФ назвал эти сообщения «вбросом», направленным на то, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство.