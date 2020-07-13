На Украине есть пророссийская и русская патриотическая общественность. Но она сейчас в основном молчит, потому что если она начнет говорить, ее опять сожгут, как это было 2 мая в Одессе. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский о майдане в Белоруссии и почему все-таки Россия потеряла Украину © РИА Новости, Нина Зотина

Чтобы сейчас из тех граждан Украины, которые придерживаются русской культуры, сделать, пророссийское население, ориентированное на Россию, нужно им предложить какой-то проект, который их заинтересует, уточнил политолог.

Этот проект должен быть вполне реальным, и Россия должна на себя взять серьезные обязательства по защите этого проекта, подчеркнул Неменский.

По его словам, когда вспыхнул новороссийский проект, власти украинских регионов Юго-Востока, долго ждали хоть какого-то сигнала от России: сигнала не последовало, зато из Киева пришел довольно определенный сигнал.

В таких обстоятельствах, даже если ты большой русский патриот, живя на Украине, занимать пророссийскую позицию просто невозможно, так как она пустая, потому что не может быть политически актуализирована, заключил собеседник издания.