«Сейчас возможностей для этого гораздо больше, чем тогда. Могут сжечь в еще большем количестве и с большим успехом. И власть этого даже не будет осуждать, очевидно», — категоричен эксперт.
Чтобы сейчас из тех граждан Украины, которые придерживаются русской культуры, сделать, пророссийское население, ориентированное на Россию, нужно им предложить какой-то проект, который их заинтересует, уточнил политолог.
Этот проект должен быть вполне реальным, и Россия должна на себя взять серьезные обязательства по защите этого проекта, подчеркнул Неменский.
По его словам, когда вспыхнул новороссийский проект, власти украинских регионов Юго-Востока, долго ждали хоть какого-то сигнала от России: сигнала не последовало, зато из Киева пришел довольно определенный сигнал.
В таких обстоятельствах, даже если ты большой русский патриот, живя на Украине, занимать пророссийскую позицию просто невозможно, так как она пустая, потому что не может быть политически актуализирована, заключил собеседник издания.